Канделаки: «Американцы украли «Челси» у Абрамовича»

Бывший генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала продажу «Челси» консорциуму, который возглавляет американский бизнесмен Тодд Бели.

Напомним, бывший владелец «Челси» Роман Абрамович выставил клуб на продажу после мартовских санкций правительства Великобритании. Канделаки назвала состоявшуюся сделку кражей.

«По факту, американцы украли у Абрамовича клуб, который стал суперклубом благодаря инвестициям, заработанным Романом на бескрайних просторах России», — заявила Канделаки в своём телеграм-канале.

Абрамович владел «Челси» с 2003 года. Под управлением российского бизнесмена английский клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии, а также дважды становился триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.