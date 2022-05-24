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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель раскритиковал нападающих «Челси»

24 Мая 2022 • 10:18 Комментировать
Челси
2:1
Уотфорд
окончен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель раскритиковал нападающих лондонского клуба за низкую результативность.

По мнению немецкого наставника, именно малое количество забитых мячей футболистами группы атаки не позволяет «синим» конкурировать с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» во внутреннем чемпионате.

«Нам нужно превосходство в линии нападения, если мы хотим быть ближе к двум лучшим командам лиги. Я не указываю пальцем и никого не виню, но нам нужна высокая эффективность от всех футболистов», — цитирует Тухеля The Guardian.

На данный момент Тухель имеет в своём распоряжении двух форвардов: Ромелу Лукаку и Тимо Вернера. В минувшем сезоне АПЛ на счету 29-летнего Лукаку восемь голов и одна результативная передача в 26 играх. 26-летний Вернер отличился четырьмя голами и одной передачей в 21 встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель Тимо Вернер
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