Тухель раскритиковал нападающих «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель раскритиковал нападающих лондонского клуба за низкую результативность.

По мнению немецкого наставника, именно малое количество забитых мячей футболистами группы атаки не позволяет «синим» конкурировать с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» во внутреннем чемпионате.

«Нам нужно превосходство в линии нападения, если мы хотим быть ближе к двум лучшим командам лиги. Я не указываю пальцем и никого не виню, но нам нужна высокая эффективность от всех футболистов», — цитирует Тухеля The Guardian.

На данный момент Тухель имеет в своём распоряжении двух форвардов: Ромелу Лукаку и Тимо Вернера. В минувшем сезоне АПЛ на счету 29-летнего Лукаку восемь голов и одна результативная передача в 26 играх. 26-летний Вернер отличился четырьмя голами и одной передачей в 21 встрече.