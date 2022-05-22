Тухель рассказал о стратегии «Челси» в летнее трансферное окно

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался о предстоящей трансферной кампании своего клуба.

«Мы уже отстаём от других клубов, поскольку им, в отличие от нас, позволено подписывать игроков, но мы постараемся сказать своё слово. Как только санкции будут сняты, нам нужно начать действовать максимально расторопно и грамотно. Впереди ещё много работы, но уже можно отметить признаки прогресса», – отметил немецкий рулевой лондонцев.

Напомним, что ряды «Челси» этим летом покинет защитник Антонио Рюдигер, отказавшийся подписывать новый контракт и решивший перебраться в мадридский «Реал». Андреас Кристенсен вот-вот станет игроком «Барселоны», туда же могут отправиться Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта.