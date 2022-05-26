Де Лихт может перебраться в английский топ-клуб

«Челси» заинтересован в приобретении центрального защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта.

Лондонский клуб нуждается в укреплении центра обороны из-за предстоящей потери Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Согласно данным Calciomercato, первый выбор наставника «синих» Томаса Тухеля на трансферном рынке – Маттайс де Лихт.

Как сообщалось на днях, 22-летний голландец ведёт переговоры о продлении контракта с «Ювентусом», но сделка пока не заключена. Нынешнее соглашение де Лихта с туринцами истекает через два года.

Футболист сборной Нидерландов провёл 42 матча в завершившейся кампании за «старую синьору», став автором 3 голов.