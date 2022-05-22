«Челси» вырвал победу в матче с «Уотфордом» и финишировал в АПЛ на третьем месте

Сегодня, 22 мая, состоялся последний 38-й тур Английской премьер-лиги в сезоне-2021/22. На «Стэмфорд Бридж» «Челси» победил «Уотфорд» со счётом 2:1.

На 11-й минуте встречи Кай Хаверц вывел свою команду вперёд. Гол немца в первом тайме стал единственным в первой половине игры. В концовке матча полузащитник Дэн Гослинг сравнял счёт. Но полузащитник Рос Баркли забил на 90+1-й минуте и принёс победу лондонцам.

«Челси» набрал 74 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице. В следующем сезоне «синие» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. «Уотфорд», как было известно, заранее лишился шансов остаться в АПЛ и вылетел в Чемпионшип.