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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» вырвал победу в матче с «Уотфордом» и финишировал в АПЛ на третьем месте

22 Мая 2022 • 19:50 Комментировать
Челси
2:1
Уотфорд
окончен

Сегодня, 22 мая, состоялся последний 38-й тур Английской премьер-лиги в сезоне-2021/22. На «Стэмфорд Бридж» «Челси» победил «Уотфорд» со счётом 2:1.

На 11-й минуте встречи Кай Хаверц вывел свою команду вперёд. Гол немца в первом тайме стал единственным в первой половине игры. В концовке матча полузащитник Дэн Гослинг сравнял счёт. Но полузащитник Рос Баркли забил на 90+1-й минуте и принёс победу лондонцам.

«Челси» набрал 74 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице. В следующем сезоне «синие» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. «Уотфорд», как было известно, заранее лишился шансов остаться в АПЛ и вылетел в Чемпионшип.   

Протокол игры  
Челси 2:1Уотфорд

 

(1:0) Хаверц Кай11'

(2:0) Баркли Росс 90+1

 

82' Гослинг Дэн (1:1)
Менди ЭдуарАспиликуэта СесарСилва ТьягоРюдигер Антонио  65' (Баркли Росс (  65') Джеймс Рис IIКанте Н'ГолоНьигес СаульКенеди Роберт  59' (Сарр Маланг (  59') Зиеш ХакимМаунт МэйсонХаверц Кай
Запасные: Чилуэлл БенЛофтус-Чик РубенЛукаку РомелуПулишич КристианЖоржиньо IIЧалоба ТревоАррисабалага Кепа
Бахманн ДаниэльФемения КикоКабаселе КристианСамир КаэтаноКамара Ассан  78' (Масина Адам (  78') Сиссоко МуссаКаембе Эдо  82' (Гослинг Дэн (  82') Клеверли ТомКинг Джошуа  71' (Эрнандес Хуан (  71') Педро ЖоаоСема Кен
Запасные: Нгакиа ДжеремиТрост-Эконг ВиллиамБаа КвадвоЭллиотт РобертКаткарт КрейгСьерральта Франсиско
22 мая. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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окончен Челси 2:1 Уотфорд 1.19 7.10 16.00
окончен Ливерпуль 3:1 Вулверхэмптон 1.15 8.00 18.00
окончен Арсенал 5:1 Эвертон 1.38 5.10 8.00
окончен Бёрнли 1:2 Ньюкасл 2.30 3.35 3.15
окончен Лестер 4:1 Саутгемптон 1.80 4.20 4.00
окончен Норвич 0:5 Тоттенхэм 10.50 5.80 1.28
окончен Брайтон 3:1 Вест Хэм 2.45 3.55 2.80
окончен Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед 2.90 3.60 2.35
окончен Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:2 Лидс
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