«Челси» вырвал победу в матче с «Уотфордом» и финишировал в АПЛ на третьем месте

Сегодня, 22 мая, состоялся последний 38-й тур Английской премьер-лиги в сезоне-2021/22. На «Стэмфорд Бридж» «Челси» победил «Уотфорд» со счётом 2:1.
На 11-й минуте встречи Кай Хаверц вывел свою команду вперёд. Гол немца в первом тайме стал единственным в первой половине игры. В концовке матча полузащитник Дэн Гослинг сравнял счёт. Но полузащитник Рос Баркли забил на 90+1-й минуте и принёс победу лондонцам.
«Челси» набрал 74 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице. В следующем сезоне «синие» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. «Уотфорд», как было известно, заранее лишился шансов остаться в АПЛ и вылетел в Чемпионшип.
Протокол игры
(1:0) Хаверц Кай11'
(2:0) Баркли Росс 90+1
|82' Гослинг Дэн (1:1)
Менди Эдуар•Аспиликуэта Сесар•Силва Тьяго•Рюдигер Антонио 65' (Баркли Росс ( 65') •Джеймс Рис II•Канте Н'Голо•Ньигес Сауль•Кенеди Роберт 59' (Сарр Маланг ( 59') •Зиеш Хаким•Маунт Мэйсон•Хаверц Кай
Бахманн Даниэль•Фемения Кико•Кабаселе Кристиан•Самир Каэтано•Камара Ассан 78' (Масина Адам ( 78') •Сиссоко Мусса•Каембе Эдо 82' (Гослинг Дэн ( 82') •Клеверли Том•Кинг Джошуа 71' (Эрнандес Хуан ( 71') •Педро Жоао•Сема Кен
22 мая. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).