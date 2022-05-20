Тухель о том, что «Челси» дважды не смог победить при новом владельце на трибунах: «Со следующего сезона он должен смотреть матчи из Лос-Анджелеса»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отреагировал на новость о том, что клуб уже второй раз подряд не может победить в матче, где новый владелец Тодд Бёли присутствовал на трибунах.

«Он снова был на матче? Это очевидный знак. Начиная со следующего сезона он должен смотреть матчи по телевизору из Лос-Анджелеса», – сказал Тухель на пресс-конференции после вчерашней ничьи с «Лестером».

Напомним. что консорциум во главе с Тоддом Бёли ожидает одобрения правительства Великобритании на закрытие сделки по покупке «Челси». Официально о процессе завершения продажи клуба должно быть объявлено до конца мая.