Рюдигер: «Челси» навсегда останется для меня особенным клубом»

Немецкий защитник Антонио Рюдигер, подписавший контракт с мадридским «Реалом», поблагодарил свой бывший клуб «Челси», в котором он провёл пять сезонов.

«Этот клуб навсегда останется для меня особенным. Спасибо», — заявил Рюдигер в своих социальных сетях.

В минувшем сезоне Рюдигер провёл за «Челси» 54 матча, в которых забил пять голов, а также сделал четыре результативные передачи. Всего в составе лондонцев защитник провёл 203 игры, забив в них 12 голов и отдав семь передач.

В составе «Челси» Рюдигер становился обладателем Кубка Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.