Тухель назвал лучшие команды в истории АПЛ, в его списке отсутствует «Челси»

Главный тренер «Челси» назвал лучшие клубы в истории Английской премьер-лиги.

«Надеюсь, нам удастся занять третье место, это будет большим прогрессом. Мы стабильно шли в тройке самой сильной лиги мира, мы соревнуемся, возможно, с лучшими командами в истории АПЛ – «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», — цитирует Тухеля Daily Mail.

Тухель добавил, что «Челси» в этом сезоне не смог достичь поставленных целей. Однако, болельщикам «синих» не стоит огорчаться, потому что в нынешней ситуации команда показала хороший результат.

«Челси» перед последним 38-м туром АПЛ набрал 70 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Стоит отметить, что лондонский клуб гарантировал участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.