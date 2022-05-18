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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель назвал лучшие команды в истории АПЛ, в его списке отсутствует «Челси»

18 Мая 2022 • 19:14 Комментировать
Челси
...
Уотфорд
1.16 7.30 18.00
22.05 18:00

Главный тренер «Челси» назвал лучшие клубы в истории Английской премьер-лиги.

«Надеюсь, нам удастся занять третье место, это будет большим прогрессом. Мы стабильно шли в тройке самой сильной лиги мира, мы соревнуемся, возможно, с лучшими командами в истории АПЛ – «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», — цитирует Тухеля Daily Mail.

Тухель добавил, что «Челси» в этом сезоне не смог достичь поставленных целей. Однако, болельщикам «синих» не стоит огорчаться, потому что в нынешней ситуации команда показала хороший результат.

«Челси» перед последним 38-м туром АПЛ набрал 70 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Стоит отметить, что лондонский клуб гарантировал участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Апл Томас Тухель
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