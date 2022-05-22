«Вест Хэм» вступил в переговоры с представителями Денниса

«Вест Хэм» нацелился на подписание нападающего «Уотфорда» Эммануэля Денниса, сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство «молотобойцев» уже вступило в переговоры с представителями футболиста. Сумма потенциального трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний нигериец провёл в составе «Уотфорда» 35 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Контракт нападающего с его нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Денниса в 8 миллионов евро.