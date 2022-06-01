«Лацио» интересуется полузащитником «Челси»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство римского клуба готово будет рассмотреть покупку английского хавбека, если продаст Сергея Милинковича-Савича или Луиса Альберто. Сообщается, что трансфер может обойтись «Лацио» в 20 миллионов евро — в такую же сумму футболиста оценивает Transfermarkt. Зарплата же игрока в итальянском клубе должна составить 4 миллиона за сезон.

В минувшем сезоне 26-летний Лофтус-Чик провёл в составе «Челси» 40 матчей, забив один гол и отдав пять результативных передач.