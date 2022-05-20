Рюдигер о поражении 0-6 «Манчестер Сити»: «Это было унизительно»

В своём прощальном письме болельщикам «Челси» защитник Антонио Рюдигер вспомнил о разгромном поражении на «Этихаде» от «Манчестер Сити» со счётом 0:6, которое случилось во второй половине сезона 2018/19.

«В том матче они выиграли нас 6:0. Это было просто унизительно. Они просто убили нас. После матча я подошёл к гостевой трибуне, а там наши болельщики аплодировали и сильно нас поддерживали, даже после такого результата. Тогда я испытал очень странные эмоции», – написал Рюдигер.

Напомним, что по окончанию сезона Рюдигер, скорее всего, станет футболистом мадридского «Реала», который предложил немцу контракт сроком на 4 года.