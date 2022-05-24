Продажа «Челси» всё ещё может сорваться

Правительство Великобритании планирует одобрить продажу «Челси» консорциуму во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли за 5 миллионов евро, сообщает BBC.

Однако источник в правительстве информирует, что сделку должны одобрить власти Португалии, чьим гражданином является экс-владелец лондонского клуба Роман Абрамович. Кроме того, британские министры ведут переговоры с коллегами из Еврокомиссии о гарантиях по тому, как будут потрачены вырученные средства.

«Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы убедить наших международных партнёров. Время истекает, сделка должна быть завершена к концу вторника, иначе сроки могут сорваться и клуб окажется в опасности», — заявил источник.