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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Продажа «Челси» всё ещё может сорваться

24 Мая 2022 • 11:29 Комментировать
Челси
2:1
Уотфорд
окончен

Правительство Великобритании планирует одобрить продажу «Челси» консорциуму во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли за 5 миллионов евро, сообщает BBC.

Однако источник в правительстве информирует, что сделку должны одобрить власти Португалии, чьим гражданином является экс-владелец лондонского клуба Роман Абрамович. Кроме того, британские министры ведут переговоры с коллегами из Еврокомиссии о гарантиях по тому, как будут потрачены вырученные средства.

«Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы убедить наших международных партнёров. Время истекает, сделка должна быть завершена к концу вторника, иначе сроки могут сорваться и клуб окажется в опасности», — заявил источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Тодд Бели
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