Тухель о баннере фанатов на «Стэмфорд Бридж»: «Это фантастика, я очень благодарен»

Наставник «Челси» Томас Тухель отреагировал на баннер, который болельщики вчера вывесили на «Стэмфорд Бридж» в его честь. Немец сказал, что удивился, когда увидел своё изображение на трибунах.

«Я очень благодарен, это фантастика. Это происходит со мной впервые, и я очень рад. Это что-то невероятное», – сказал Тухель на пресс-конференции после матча с «Лестером», который завершился в нулевую ничью.

Напомним, что вчера «Челси» гарантировал себе финиш на третьем месте в АПЛ. Это лучший результат команды в чемпионате Англии с сезона 2018/19, где тогда ещё коллектив Маурицио Сарри тоже финишировал на третьем месте.