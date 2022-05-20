Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель: «Будущее Кепы зависит от него самого»

20 Мая 2022 • 16:53 Комментировать
Челси
...
Уотфорд
1.16 7.40 18.00
22.05 18:00

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с будущим запасного голкипера Кепы Аррисабалаги, который уже второй сезон подряд является сменщиком Эдуара Менди.

«Будущее Кепы зависит от него самого, от того, что он хочет делать. Я знаю, что Кепа не доволен нынешней ситуацией и он заслуживает проводить на поле больше времени. Он способен быть надёжным первым номером», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что летом 2018 года Кепа Аррисабалага заменил в «Челси» ушедшего в мадридский «Реал» Тибо Куртуа. Испанец до сих пор является самым дорогим вратарём в истории футбола. Его цена 4 года назад составила 80 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Кепа Аррисабалага
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ УОТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Мая
17:41 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне признан игроком года в «Манчестер Сити»
17:02 · Англия. Премьер-лига
Артета: «В воскресенье будем болеть за «Норвич», а затем начнём работу по трансферам»
16:58 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Игроки хотят в следующем сезоне выступать в Лиге Европы, а не в Лиге конференций»
16:53 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Будущее Кепы зависит от него самого»
16:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола об уходе Гюндогана: «Вам лучше знать»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Возможно, Фернандиньо в будущем станет тренером»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Тоттенхэма» массово отравились перед матчем с «Норвичем» 2
15:49 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Очевидно, мы находимся не там, где должны быть» 1
15:36 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер о поражении 0-6 «Манчестер Сити»: «Это было унизительно»
15:36 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Плохо, что Джеррард не сможет сыграть с «Манчестер Сити»
15:09 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» нашли причину «слива» информации из раздевалки 1
14:58 · Англия. Премьер-лига
Байи привлёк интерес «Марселя» и «Лиона»
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» включился в гонку за Хики
14:24 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет переманить игрока «Интера» в «Тоттенхэм» 1
14:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Челси» следят за де Лихтом, несмотря на новый контракт защитника
Все новости
Рекомендуем