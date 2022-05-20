Тухель: «Будущее Кепы зависит от него самого»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с будущим запасного голкипера Кепы Аррисабалаги, который уже второй сезон подряд является сменщиком Эдуара Менди.

«Будущее Кепы зависит от него самого, от того, что он хочет делать. Я знаю, что Кепа не доволен нынешней ситуацией и он заслуживает проводить на поле больше времени. Он способен быть надёжным первым номером», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что летом 2018 года Кепа Аррисабалага заменил в «Челси» ушедшего в мадридский «Реал» Тибо Куртуа. Испанец до сих пор является самым дорогим вратарём в истории футбола. Его цена 4 года назад составила 80 миллионов евро.