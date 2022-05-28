Болельщика «Тоттенхэма» оштрафовали за гомофобные высказывания в матче против «Челси»

Болельщик «Тоттенхэма» был признан виновным в использовании оскорбительных слов по ходу матча 23-го тура АПЛ против «Челси» (0:2).

Напомним, во время игры 53-летний Найнджел Кэррингтон выкрикивал гомофобные высказывания в адрес фанатов «синих» Суд оштрафовал болельщика «шпор» на 300 фунтов стерлингов. Также ему предстоит заплатить 85 фунтов за расходы на дело производство и 34 — потерпевшей стороне.

Отметим, что в последний раз «шпоры» обыгрывали «Челси» в январе 2019 года.

По итогам прошедшего сезона АПЛ «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице, тем самым обеспечив себе участие в Лиге чемпионов. «Аристократы» же расположились одной строчкой выше.