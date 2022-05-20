Артета: «Мы сделали больше, чем рассчитывали»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что даже непопадание команды в Лигу чемпионов не преуменьшит успех клуба в этом сезоне.

«Через неделю, когда мы все будем в отпусках оглядываться назад на то, что мы сделали, будем ли мы в Лиге чемпионов или в Лиге Европы, я думаю, все согласятся, что мы сделали больше, чем ожидали», — сказал он в эфире BBC.

Особый повод для оптимизма Артете дает средний возраст команды. Наставник полагает, что молодежь «Арсенала» заслужила похвалы за прошедший сезон.

«Они показали, что могут бороться за попадание в Лигу чемпионов. С таким молодым составом это не удавалось никому за последние десять лет», - добавил Артета.

«Арсенал» занимает пятое место в таблице АПЛ. В последнем туре, чтобы попасть в главный клубный турнир Европы, команде необходима победа при условии, что «Тоттенхэм» проиграет свой матч.