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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Мы сделали больше, чем рассчитывали»

20 Мая 2022 • 12:31 Комментировать
Арсенал
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Эвертон
1.53 4.30 6.00
22.05 18:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что даже непопадание команды в Лигу чемпионов не преуменьшит успех клуба в этом сезоне.

«Через неделю, когда мы все будем в отпусках оглядываться назад на то, что мы сделали, будем ли мы в Лиге чемпионов или в Лиге Европы, я думаю, все согласятся, что мы сделали больше, чем ожидали», — сказал он в эфире BBC.

Особый повод для оптимизма Артете дает средний возраст команды. Наставник полагает, что молодежь «Арсенала» заслужила похвалы за прошедший сезон.

«Они показали, что могут бороться за попадание в Лигу чемпионов. С таким молодым составом это не удавалось никому за последние десять лет», - добавил Артета.

«Арсенал» занимает пятое место в таблице АПЛ. В последнем туре, чтобы попасть в главный клубный турнир Европы, команде необходима победа при условии, что «Тоттенхэм» проиграет свой матч.

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Евро-Футбол.Ру,
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АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
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