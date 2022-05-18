Дибала не вступал в переговоры с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не обсуждал с лондонским «Тоттенхэмом» потенциальный переход.

Ранее в прессе появились известия о стартовавших переговорах между аргентинским форвардом и «Тоттенхэмом», однако, по данным авторитетного журналиста Фабрицио Романо, эта информация не соответствует действительности. Источник утверждает, что представители «шпор» не связывались с 28-летним футболистом.

Пауло Дибала покинет туринский «Ювентус» по окончании текущего сезона в качестве свободного агента. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры аргентинца называется миланский «Интер».