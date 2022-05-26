Кейн готов продлить контракт с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов обсудить с клубом новое соглашение.

Год назад звёздный игрок «шпор» попросил отпустить его в «Манчестер Сити», на что получил отказ. Теперь англичанин пересмотрел свою позицию, что в первую очередь связано с успешной работой наставника Антонио Конте. Как сообщает Evening Standard, Кейн в ближайшее время может сесть за стол переговоров, поскольку впечатлён прогрессом «Тоттенхэма» и верит в способность команды побороться за трофеи под руководством итальянского тренера.

Гарри Кейн забил 27 голов в 50 матчах прошедшего сезона за лондонцев. Действующее соглашение 28-летнего форварда с клубом рассчитано до 2024 года.