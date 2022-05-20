Конте: «Я думаю, что мне существенно удалось улучшить «Тоттенхэм»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о том, как преобразилась команда после его осеннего прихода. Итальянец считает, что ему удалось существенно улучшить игру команды.

«Думаю, мне удалось существенно улучшить «Тоттенхэм». Я помню свой первый матч против «Витесса» в Лиге конференций. Там мы выели 2:0 уже к 10-й минуте, но закончили игру в меньшинстве победой 3:2», – заявил Конте на пресс-конференции.

«Тоттенхэм» в эти выходные может впервые с сезона 2018/19 финишировать в зоне Лиги чемпионов. Для этого подопечным Антонио Конте достаточно не проиграть в выездной игре против «Норвича».