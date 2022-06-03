Футболист «Тоттенхэма» согласился перейти в «Аякс»

Нападающий «Тоттенхэма» Стевен Бергвейн может продолжить карьеру в «Аяксе», сообщает De Telegraaf.

По информации источника, руководство амстердамского клуба уже сделало официальный запрос «Тоттенхэму» по трансферу голландского вингера. Сам футболист готов сменить команду. Ожидается, что контракт игрока с «Аяксом» будет подписан на пять лет.

В прошедшем сезоне 24-летний Бергвейн провёл в составе «шпор» 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Отметим, что Бергвейн — воспитанник ПСВ, из которого он и перешёл в «Тоттенхэм» в январе 2020 года за 32 миллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста 18 миллионов евро.