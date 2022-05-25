Сон Хынмин установил уникальное статистическое достижение

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин показал, что великолепно владеет обеими ногами.

29-летний кореец отметился 23 голами в Английской премьер-лиге, забив 12 из них левой ногой и 11 – правой. Таким образом, Сон Хынмин стал единственным футболистом, забившим более десяти голов каждой ногой в завершившейся кампании в рамках пяти сильнейших лиг Европы.

Напомним, что Сон разделил звание лучшего бомбардира Премьер-лиги с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Оба игрока провели на поле по 35 матчей.

К 23 забитым мячам в чемпионате Англии звезде корейского футбола удалось добавить 9 результативных передач.