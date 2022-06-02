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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Норвич» не будет выкупать игрока «Ростова» Норманна

02 Июня 2022 • 15:07 Комментировать
Норвич
0:5
Тоттенхэм
окончен

Руководство английского клуба «Норвич Сити» приняло решение не выкупать полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, сообщает Sport24.

Напомним, большую часть прошедшего сезона норвежец провёл на правах аренды в «Норвиче». По итогам последнего розыгрыша АПЛ английский клуб не сумел сохранить прописку в Премьер-лиге, вылетев в Чемпионшип.

По информации источника, 26-летний хавбек не намерен возвращаться в Россию и хочет продолжить карьеру в Европе.

В минувшем сезоне Норманн провёл за «Норвич» 24 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на его счету четыре игры в составе «Ростова».

Футболист защищает цвета российского клуба с 2019 года. Всего в составе «Ростова» Норманн провёл 56 матчей, в которых забил два гола, а также отдал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Норвич Матиас Норманн
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