Конте рассказал о своём будущем после успеха с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» поделился мыслями о своём будущем после завоевания путёвки в Лигу чемпионов.

«Шпоры» финишировали на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, обеспечив себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В последнем туре команда Конте одолела «Норвич» – 5:0.

«Я амбициозный человек, и мне нравится бороться за что-то серьёзное, выигрывать трофеи.

Я очень счастлив. Посмотрим, что будет дальше. Как я уже говорил, после завершения сезона я начну обсуждения с клубом, и мы постараемся найти лучшее решение», – заявил итальянец.

Контракт Конте с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.