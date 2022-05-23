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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Квалификация в Лигу чемпионов сродни выигранному трофею»

23 Мая 2022 • 05:02 Комментировать
Норвич
0:5
Тоттенхэм
окончен

Итальянский специалист Антонио Конте славно поработал с «Тоттенхэмом», возглавив клуб посреди сезона. Благодаря его работе «шпоры» опередили в плотной борьбе «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», пробившись в последний момент в Лигу чемпионов. Конте считает, что это очень приличный результат на фоне тех проблем, которые испытывала команда в начале сезона.

- Мы должны быть довольны итогами сезона. Мы не взяли титулы, но квалификация в Лигу чемпионов в текущих условиях сродни выигранному трофею. Надо понимать важность проделанной работы. Следующий сезон будет куда более объемным, и это означает, что он будет сложнее, - считает Конте, давший интервью Football London.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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