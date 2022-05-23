Конте: «Квалификация в Лигу чемпионов сродни выигранному трофею»

Итальянский специалист Антонио Конте славно поработал с «Тоттенхэмом», возглавив клуб посреди сезона. Благодаря его работе «шпоры» опередили в плотной борьбе «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», пробившись в последний момент в Лигу чемпионов. Конте считает, что это очень приличный результат на фоне тех проблем, которые испытывала команда в начале сезона.

- Мы должны быть довольны итогами сезона. Мы не взяли титулы, но квалификация в Лигу чемпионов в текущих условиях сродни выигранному трофею. Надо понимать важность проделанной работы. Следующий сезон будет куда более объемным, и это означает, что он будет сложнее, - считает Конте, давший интервью Football London.