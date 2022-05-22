Кейн повторил рекорд Коула и Фердинанда

В английской Премьер-лиге в воскресенье прошли матчи последнего тура, «Манчестер Сити» выиграл чемпионский титул, опередив «Ливерпуль», а «Тоттенхэм» забил на выезде пять мячей «Норвичу». Один из них записал на свой счет Гарри Кейн, для которого этот мяч стал уже девятым в карьере в матчах английской Премьер-лиги, забитых в последнем туре чемпионата.

По этому показателю Кейн настиг двоих игроков из прошлого - по девять забитых мячей в последнем туре АПЛ на счету также Эндрю Коула и Леса Фердинанда. В общей сложности Кейн в текущем сезоне забил 17 голов и занял четвертое место в общем списке бомбардиров.