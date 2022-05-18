Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте получит солидный бонус, если выведет «Тоттенхэм» в Лигу чемпионов

18 Мая 2022 • 14:02 Комментировать
Норвич
...
Тоттенхэм
12.00 6.20 1.25
22.05 18:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может получить солидный бонус к зарплате, если займёт с клубом место в четвёрке чемпионата Англии.

Бонус будет составлять около 3 миллионов евро, сообщает The Times. Перед заключительным туром АПЛ, «Тоттенхэм» опережает «Арсенал» на два очка, «шпорам» достаточно свести вничью матч с «Норвичем».

Также ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба намерено усилить состав, потратив значительные суммы на летнем трансферном рынке.

Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм» в конце 2021-го года, когда команда находилась на девятом месте, и к концу сезона вывел ее на четвертое место АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОРВИЧ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
15:04 · Англия. Премьер-лига
Новые владельцы «Челси» рассматривают трансфер 6 футболистов
14:43 · Англия. Премьер-лига
Руни о чемпионском матче «Сити» против «КПР» в 2012 году: «КПР» как будто специально начал поддаваться в концовке»
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» обошла «Реал» в списке самых дорогих клубов мира
14:23 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон о роли опорника: «Думаю, что смогу заменить Фабиньо»
14:11 · Англия. Премьер-лига
Жезус не исключает переход в «Арсенал»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Конте получит солидный бонус, если выведет «Тоттенхэм» в Лигу чемпионов
14:00 · Англия. Премьер-лига
У Кунде есть договорённость с «Челси»
13:55 · Англия. Чемпионшип
Защитник Блэкпула извинился за гомофобные высказывания, поддержав своего партнёра по команде
13:52 · Англия. Премьер-лига
Каррагер о ситуации с контрактом Салаха: «Коутиньо тоже думал, что где-то трава зеленее» 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» в следующем сезоне может выкупить Гарнера у «МЮ»
13:41 · Англия. Премьер-лига
Whale Fin будет платить «Челси» около 35 миллионов евро за сезон
13:40 · Англия. Премьер-лига
Матип: «Концентрация на «Вулверхэмптоне», это всё, что мы можем сделать»
13:02 · Англия. Премьер-лига
Юмтити может продолжить карьеру в «Арсенале»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Новая жена Гюндагана назвала слухи о переходе игрока «фейком»
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» рискует сорвать переход Осимхена, если не попадёт в Лигу чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем