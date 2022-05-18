Конте получит солидный бонус, если выведет «Тоттенхэм» в Лигу чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может получить солидный бонус к зарплате, если займёт с клубом место в четвёрке чемпионата Англии.

Бонус будет составлять около 3 миллионов евро, сообщает The Times. Перед заключительным туром АПЛ, «Тоттенхэм» опережает «Арсенал» на два очка, «шпорам» достаточно свести вничью матч с «Норвичем».

Также ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба намерено усилить состав, потратив значительные суммы на летнем трансферном рынке.

Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм» в конце 2021-го года, когда команда находилась на девятом месте, и к концу сезона вывел ее на четвертое место АПЛ.