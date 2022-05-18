Макгинн является одной из трансферных целей «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте определил полузащитника «Астон Виллы» Джона Макгинна одной из главных целей клуба на летнее трансферное окно. По информации The Telegraph, «шпоры» намерены приложить все усилия, чтобы заполучить шотландского хавбека.

Напомним, что ранее Макгинн входил в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», но пока неизвестно, разделяет ли новый тренер клуба Эрик тен Хаг желание руководства пригласить шотландца на «Олд Траффорд».

В этом сезоне Макгинн настрелял три гола и три голевые передачи в чемпионате Англии. В октябре шотландскому полузащитнику исполняется 28. Хавбек выступает за «Астон Виллу» уже 4 года.