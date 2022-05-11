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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник потерял 1 миллион фунтов стерлингов из-за неудачи «Манчестер Сити»

11 Мая 2022 • 23:36 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Провальный сезон дорого обходится Ральфу Рангнику - причем в буквальном смысле. Уже понятно, что в Лигу чемпионов «Манчестер Юнайтед» не вписывается - и для немецкого специалиста это означает прямую потерю бонуса в 1 миллион фунтов стерлингов, уточняет английское издание The Mirror.

Более того, ситуация может усугубиться, если «Манчестер Юнайтед» упадет со своего шестого места еще ниже, команду Рангника поджимает «Вест Хэм», по потерянным очкам команды идут наравне. Какие еще потери ждут Рангника, если вместо Лиги Европы «МЮ» окажется в Лиге конференций, сказать сейчас трудно...

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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окончен Лидс 0:3 Челси
окончен Лестер 3:0 Норвич 1.40 5.00 7.80
окончен Уотфорд 0:0 Эвертон 5.60 3.85 1.65
окончен Вулверхэмптон 1:5 Манчестер Сити 11.50 5.60 1.28
12.05  21:45 Тоттенхэм ... Арсенал 2.40 3.40 3.05
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