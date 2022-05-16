«МЮ» официально объявит Макларена и ван дер Гаага на следующей неделе

«Манчестер Юнайтед» согласовал детали контракта с Митчеллом ван дер Гаагом и Стивом Маклареном, которые в скором времени должны стать ассистентами нового главного тренера Эрика тен Хага. Согласно информации от Фабрицио Романо, ожидается, что клуб официально объявит о назначении новых ассистентов в начале следующей недели.

Напомним, что ранее бывший тренер сборной Англии Стив Макларен пересекался с тен Хагом в «Твенте». В те времена нидерландец работал ассистентом Макларена. Теперь же тен Хаг считает, что знакомый ему англичанин должен помочь адаптироваться к новому чемпионату.