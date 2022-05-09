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Роналду сообщил одноклубникам о намерении остаться в «МЮ»

09 Мая 2022 • 02:20 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Как утверждает источник, Криштиану Роналду уже сообщил одноклубникам о желании отработать до конца свой контракт с «Манчестер Юнайтед», рассчитанный до лета 2023 года.

«Красные дьяволы» провели разочаровывающий сезон, не сумев попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, что усилило сомнения в будущем Роналду на «Олд Траффорд». Однако, как сообщает The Sun, 37-летний португалец заявил товарищам по команде, что никуда не уйдёт этим летом, если только новый главный тренер Эрик тен Хаг не попросит его об этом лично.

Сообщается, что Роналду больше остальных разочарован результатами текущей кампании, но хочет помочь команде вернуться в Лигу чемпионов и побороться за трофеи в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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