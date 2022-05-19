Ван-Биссака и Байи летом могут покинуть «МЮ»

Защитники «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи и Аарон Ван-Биссака могут покинуть клуб этим летом. По информации Фабрицио Романо, футболисты не входят в планы нового главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Будущее защитников будет зависеть от предложений, которые «Манчестер Юнайтед» получит за их трансфер. В случае, если клуб не устроят условия потенциальных покупателей, Байи и Ван-Биссака останутся в клубе, не будучи вовлечёнными в первую команду.

Напомним, что Ван-Биссака в этом сезоне потерял место в основе под руководством Ральфа Рангника. Немец предпочитал ставить на его место Диогу Далота.