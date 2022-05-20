Тен Хаг вновь намекнул на то, что Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно работы с Криштиану Роналду.

37-летний португалец, по слухам, рассматривает возможность смены клуба в связи с провальным выступлением «красных дьяволов» в текущей кампании. Однако Эрик тен Хаг не скупится на комплименты звезде своей новой команды и явно намекает на то, что рассчитывает на форварда.

«Криштиану – великолепный футболист, истинный победитель. Мне не терпится начать работать с ним», – заявил нидерландский наставник, слова которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Криштиану Роналду с «Юнайтед» действует до конца следующего сезона.