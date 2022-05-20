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Тен Хаг вновь намекнул на то, что Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед»

20 Мая 2022 • 21:19 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
3.05 3.65 2.20
22.05 18:00

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно работы с Криштиану Роналду.

37-летний португалец, по слухам, рассматривает возможность смены клуба в связи с провальным выступлением «красных дьяволов» в текущей кампании. Однако Эрик тен Хаг не скупится на комплименты звезде своей новой команды и явно намекает на то, что рассчитывает на форварда.

«Криштиану – великолепный футболист, истинный победитель. Мне не терпится начать работать с ним», – заявил нидерландский наставник, слова которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Криштиану Роналду с «Юнайтед» действует до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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