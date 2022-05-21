Эвра рассказал, в каких игроках нуждается «Манчестер Юнайтед»

По мнению французского экс-защитника Патриса Эвра, нынешнему составу «красных дьяволов» не хватает характера.

«Какие новички нужны «Манчестер Юнайтед»? Мне больше всего хотелось бы видеть здесь игроков с характером.

Клуб нуждается в капитальной перестройке. Пришло время перемен. Многие из нынешних игроков находятся здесь уже давно, и некоторые из них не хотят играть за «Юнайтед», потому что они выглядят несчастными. Выступая в этой майке, вы должны быть счастливыми и благодарными, а не грустными.

Надеюсь, игроки, не желающие здесь играть, уйдут этим летом, а их места займут люди, готовые биться за имя клуба», – приводит слова Эвра Sky Sports.