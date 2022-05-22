Де Хеа: «Хочу забыть этот ужасный сезон»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о завершившейся кампании и поделился мыслями о будущем.

«Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в Английской премьер-лиге.

«Я хочу забыть этот сезон и полностью сосредоточиться на следующем. Этот сезон был ужасным, очень плохим и тяжёлым во всех отношениях.

Не могу дождаться начала работы под руководством тен Хага. С нетерпением жду нового тренера и новых игроков. Надеюсь, мы исправим ситуацию. Нам нужно верить в успешное будущее.

Новый персонал уже ищет новичков для команды. Надеюсь, они приведут хороших игроков со стойким характером», – приводит слова испанского вратаря журналист BBC Шамун Хафез.