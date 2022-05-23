Тен Хаг: «Магуайр — отличный игрок»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о защитнике манкунианцев Гарри Магуайре.

Голландский наставник, только приступивший к работе в английском клубе, уверен, что следующий сезон для футболиста получится совсем другим.

«Он отличный игрок, который проделал хорошую работу. Магуайр многого добился и внёс свой вклад в «Манчестер Юнайтед», поэтому я с нетерпением жду работы с ним», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

В текущем сезоне 29-летний защитник провёл в составе «Юнайтед» 37 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.