Агенты Погба сейчас находятся в Турине на встрече с представителями «Ювентуса»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает вести переговоры о своём возвращении в туринский «Ювентус». По информации от Фабрицио Романо, агенты француза сейчас находятся в Турине, где обсуждают с представителями «старой синьоры» потенциальную сделку.

Напомним, что в конце сезона у Погба закончится контракт с «Манчестер Юнайтед», вследствии чего француз станет свободным агентом. На данный момент на полузащитника претендуют «Ювентус» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Погба также интересен «Манчестер Сити», но затем сразу несколько авторитетных источников опровергли эти слухи.