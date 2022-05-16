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Агенты Погба сейчас находятся в Турине на встрече с представителями «Ювентуса»

16 Мая 2022 • 16:57 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
2.30 3.55 3.25
Через 4 ч. 30 мин.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает вести переговоры о своём возвращении в туринский «Ювентус». По информации от Фабрицио Романо, агенты француза сейчас находятся в Турине, где обсуждают с представителями «старой синьоры» потенциальную сделку.

Напомним, что в конце сезона у Погба закончится контракт с «Манчестер Юнайтед», вследствии чего француз станет свободным агентом. На данный момент на полузащитника претендуют «Ювентус» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Погба также интересен «Манчестер Сити», но затем сразу несколько авторитетных источников опровергли эти слухи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба
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