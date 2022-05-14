Дибала выберет «Арсенал», если клуб сможет финишировать в зоне Лиги чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала летом может оказаться в АПЛ. Недавно появилась информация, что агенты аргентинца находятся в Лондоне для обсуждения возможного перехода в местный «Арсенал».

Сейчас же журналист Марчелло Кирико сообщает, что форвард согласится переехать на «Эмирейтс» в том случае, если команда Микеля Артеты сможет по итогам сезона квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Напомним, что для этого «канонирам» необходимо набрать максимум очков в последних двух матчах чемпионата. Ближайший преследователь «Арсенала» в лице «Тоттенхэма» отстаёт от подопечных Артеты на один пункт.