Аллегри получил бан на один матч и штраф в 10 тысяч евро

Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не будет присутствовать на скамейке своей команды в следующем матче чемпионата Италии против римского «Лацио». Наставника дисквалифицировали на одну игру и оштрафовали на сумму в размере 10 тысяч евро.

Это наказание Аллегри получил за удаление во вчерашнем матче финала Кубка Италии против миланского «Интера». В первом экстра-тайме итальянец получил красную карточку за стычкой с одним из ассистентов тренера «нерадзурри».

Напомним, что вчера туринский «Ювентус» проиграл в финале Кубка Италии «Интеру» со счётом 2:4. Впервые за 11 лет команда закончила сезон без трофеев.