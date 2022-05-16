Бонуччи написал прощальное письмо для Кьеллини

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи написал прощальное письмо капитану команды Джорджо Кьеллини, который сегодня проведёт свой последний домашний матч за «старую синьору» на «Альянц Стэдиум».

«Ты был примером, путеводителем, братом, другом. Мы провели с тобой более 10 лет вместе. Мы страдали, мы радовались, мы тяжело работали, мы сражались, мы победили. Мы выиграли многое с «Ювентусом» и чемпионат Европы для Италии. За пределами поля я научился у тебя очень многому», – говорится в фрагменте из письма Бонуччи, которое было опубликовано сегодня в социальных сетях.

Напомним, что, вероятней всего, Кьеллини в следующем сезоне окажется в одном из клубов МЛС.