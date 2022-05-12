Подруга Дибалы рассказала, как по глупости едва не уничтожила подаренный им автомобиль

Ориана Сабатини, девушка Пауло Дибалы, рассказала о том, как едва не испортила подаренный им автомобиль. Дело было на заправке, девушка спутала дизель с бензином - вместо бензина она залила в бак автомобиля дизельное топливо.

- Он подарил мне новую машину, тут, в Италии. А я никогда не заправляла тут автомобиль. Делала это в других странах, а вот в Италии - нет. На заправке оказалось, что мы там сами (в Италии популярны заправочные станции с самообслуживанием - прим.ред.), а Пауло отошел. И я сделала эту ошибку, но, к счастью, я спросила его, он понял ситуацию, и мы избежали больших повреждений. Может случиться с кем угодно, - заявила Сабатини, слова которой прозвучали в рамках аргентинского ток-шоу Corta per Lozano.