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Чемпионат Италии. Серия А

«Лос-Анджелес Гэлакси» уже сделал предложение Кьеллини

11 Мая 2022 • 14:52 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
2.20 3.55 3.15
16.05 21:45

Ветеран «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может покинуть команду уже по окончанию нынешнего сезона. В услугах итальянского защитника заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси», который, согласно La Gazzetta dello Sport, на днях предложил футболисту контракт с зарплатой в размере 1,65 миллионов долларов в год.

Напомним, что ранее сообщалось о желании Кьеллини отработать свой действующий контракт с «Ювентусом» до конца. Соглашение итальянца со «старой синьорой» истекает лишь по окончанию следующего сезона.

Ранее в услугах Кьеллини также был заинтересован клуб Дэвида Бекхэма – «Интер» Майами, который тоже предложил итальянцу присоединиться в команду летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини Лос-Анджелес Гэлакси
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