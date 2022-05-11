«Лос-Анджелес Гэлакси» уже сделал предложение Кьеллини

Ветеран «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может покинуть команду уже по окончанию нынешнего сезона. В услугах итальянского защитника заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси», который, согласно La Gazzetta dello Sport, на днях предложил футболисту контракт с зарплатой в размере 1,65 миллионов долларов в год.

Напомним, что ранее сообщалось о желании Кьеллини отработать свой действующий контракт с «Ювентусом» до конца. Соглашение итальянца со «старой синьорой» истекает лишь по окончанию следующего сезона.

Ранее в услугах Кьеллини также был заинтересован клуб Дэвида Бекхэма – «Интер» Майами, который тоже предложил итальянцу присоединиться в команду летом 2022 года.