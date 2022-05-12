Дель Пьеро отреагировал на новость об уходе Кьеллини

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал новость о том, что защитник Джорджо Кьеллини покинет клуб летом.

«Ты показывал, что значит носить футболку «Ювентуса» каждый раз, когда выходил на поле. В течение долгих 17 лет. Я видел, как ты пришел сюда мальчиком и покорил всех скромностью и трудом», - написал Дель Пьеро в своих социальных сетях.

Напомним, 37-летний итальянец перешёл в «Ювентус» летом 2005 года из «Фиорентины». Тогда трансфер футболиста составил 7 миллионов евро. За всё время в туринском клубе Кьеллини девять раз побеждал в чемпионате Италии.

В сезоне-2021/22 он принял участие в 24 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 1,5 млн евро. Ранее в СМИ сообщалось, что Кьеллини может продолжить карьеру в США.