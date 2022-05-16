Влахович повторил рекорд для сербских игроков в Серии А

В последнем матче 37-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» принимает в домашней обстановке римский «Лацио». Уже в первом тайме туринцам удалось дважды поразить ворота гостей. Первый мяч в этой игре записал на свой счет Душан Влахович - сербский нападающий вывел туринцев вперед.

Для него это был уже 51-й гол за все время выступлений в высшей лиге итальянского футбола. Это - повторение рекорда для сербских игроков в Серии А, его Влахович делит с Деяном Станковичем. Любой следующий гол сделает Влаховича единоличным лидером по этому параметру.

Следить за событиями матча можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.