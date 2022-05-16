Буффон обратился к Дибале перед последним матчем за «Ювентус»

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в своих социальных сетях обратился к полузащитнику Паоло Дибале.

«Мы защищали одинаковые цвета. Мы носили одинаковую рубашку и одинаковую повязку.

Мы испытывали одинаковые эмоции и вместе радовались стольким победам. Пауло, удачи тебе в будущем», — написал Буффон.

Напомним, ранее стало известно, что Дибала проведёт последний матч за «Ювентус», сегодня, 16 мая. В рамках 38-го тура Серии А «Ювентус» проведёт домашний матч против «Лацио». Начало – в 21:45 мск.

Дибала защищал цвета туринцев с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах за команду, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.