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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон обратился к Дибале перед последним матчем за «Ювентус»

16 Мая 2022 • 21:32 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
2.30 3.55 3.25
Через 0 ч. -1 мин.

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в своих социальных сетях обратился к полузащитнику Паоло Дибале.

«Мы защищали одинаковые цвета. Мы носили одинаковую рубашку и одинаковую повязку.

Мы испытывали одинаковые эмоции и вместе радовались стольким победам. Пауло, удачи тебе в будущем», — написал Буффон.

Напомним, ранее стало известно, что Дибала проведёт последний матч за «Ювентус», сегодня, 16 мая. В рамках 38-го тура Серии А «Ювентус» проведёт домашний матч против «Лацио». Начало – в 21:45 мск.

Дибала защищал цвета туринцев с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах за команду, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джанлуиджи Буффон Серия А Пауло Дибала
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окончен Сампдория 4:1 Фиорентина 4.70 4.05 1.70
16.05  21:45 Ювентус ... Лацио 1.88 3.85 4.00
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