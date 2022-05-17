Аллегри: «Это был вечер Джорджо и Пауло»

В матче 37-го тура итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» не сумел удержать преимущество в два мяча в игре с «Лацио» - римляне ушли на поражения буквально в последней атаке матча. Массимилиано Аллегри не мог руководить командой во время матча из-за удаления в предыдущем туре, но он присутствовал на стадионе и предоставил свой комментарий по итогам матча.

- Это был матч Джорджо и Пауло. Много эмоций сегодня вечером. Кьеллини дал нашему клубу все, любовь, верность. Кьеллини, Бонуччи, Барцальи, Буффон, Маркизио - эти люди открыли мне «Ювентус», когда я пришел сюда. Мне повезло, что я работаю в этом клубе, - цитирует Аллегри La Gazzetta Dello Sport.