Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Это был вечер Джорджо и Пауло»

17 Мая 2022 • 05:12 Комментировать
Ювентус
2:2
Лацио
окончен
В матче 37-го тура итальянского чемпионата Серии А туринский «Ювентус» не сумел удержать преимущество в два мяча в игре с «Лацио» - римляне ушли на поражения буквально в последней атаке матча. Массимилиано Аллегри не мог руководить командой во время матча из-за удаления в предыдущем туре, но он присутствовал на стадионе и предоставил свой комментарий по итогам матча.

- Это был матч Джорджо и Пауло. Много эмоций сегодня вечером. Кьеллини дал нашему клубу все, любовь, верность. Кьеллини, Бонуччи, Барцальи, Буффон, Маркизио - эти люди открыли мне «Ювентус», когда я пришел сюда. Мне повезло, что я работаю в этом клубе, - цитирует Аллегри La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
05:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» интересуется Моуринью
05:12 · Италия. Серия А
Аллегри: «Это был вечер Джорджо и Пауло»
04:36 · Италия. Серия А
Сарри: «Мы хорошо среагировали»
00:38 · Италия. Серия А
Дибала - лидер по количеству голов на стадионе «Альянц Стадиум»
00:30 · Италия. Серия А
Леау явился на стадион «Ювентуса» чтобы поболеть за своего соотечественника
16 Мая
23:52 · Италия. Серия А
Бернардески летом может продолжить карьеру в АПЛ
23:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» на последней минуте упустил победу над «Лацио» 1
23:43 · Италия. Серия А
Квальярелла: «Хочу закончить карьеру в «Сампдории»
23:22 · Италия. Серия А
Дзофф советует Кьеллини передумать
23:09 · Италия. Серия А
Джампаоло: «Это моя лучшая «Сампдория»
23:05 · Италия. Серия А
«Милан» выступил в поддержку футболиста, сделавшего каминг-аут 1
22:36 · Италия. Серия А
Влахович повторил рекорд для сербских игроков в Серии А
22:17 · Италия. Серия А
Влахович вывел «Ювентус» вперёд в матче с «Лацио»
21:39 · Италия. Серия А
«Сампдория» устроила «Фиорентине» разгром
21:32 · Италия. Серия А
Буффон обратился к Дибале перед последним матчем за «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем