Романьоли запланировал очередную встречу с «Лацио»

Центральный защитник и капитан «Милана» Алессио Романьоли в ближайшее время проведёт очередную встречу с представителями римского «Лацио». Об этом сообщает у себя на странице в социальных сетях журналист Николо Скира.

Отмечается, что после смерти Мино Райолы, Романьоли предлагали свои услуги ведущие итальянские агенты, но футболист не стал делать никаких перемен и доверился агентству Райолы.

Контракт Романьоли с «Миланом» истекает уже по окончанию нынешнего сезона. Главным претендентом на трансфер итальянца на правах свободного агента является «Лацио», который активно ведет переговоры с игроком на протяжении нескольких месяцев.