Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Романьоли запланировал очередную встречу с «Лацио»

13 Мая 2022 • 14:58 Комментировать
Милан
...
Аталанта
1.78 4.10 4.05
15.05 19:00

Центральный защитник и капитан «Милана» Алессио Романьоли в ближайшее время проведёт очередную встречу с представителями римского «Лацио». Об этом сообщает у себя на странице в социальных сетях журналист Николо Скира.

Отмечается, что после смерти Мино Райолы, Романьоли предлагали свои услуги ведущие итальянские агенты, но футболист не стал делать никаких перемен и доверился агентству Райолы.

Контракт Романьоли с «Миланом» истекает уже по окончанию нынешнего сезона. Главным претендентом на трансфер итальянца на правах свободного агента является «Лацио», который активно ведет переговоры с игроком на протяжении нескольких месяцев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Алессио Романьоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН АТАЛАНТА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.05  16:00 Эмполи ... Салернитана 2.40 3.70 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
14:58 · Италия. Серия А
Романьоли запланировал очередную встречу с «Лацио»
14:42 · Италия. Серия А
Два клуба Серии А сразятся за топ-форварда «ПСЖ»
14:27 · Италия. Серия А
«ПСЖ» включился в борьбу за Бремера
14:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов включить Марсьяля в сделку по Осимхену
14:03 · Италия. Серия А
Брозович признался, что иногда курит
14:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» показал новую домашнюю форму 1 фото
13:58 · Италия. Серия А
«Интер» предлагает Перишичу в год на 500 тысяч меньше, чем хочет хорват
13:31 · Италия. Серия А
«Ювентус» ведёт переговоры с ди Марией о двухлетнем контракте
13:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» ускорил переговоры по переходу Паредеса
13:18 · Италия. Серия А
Моуринью хочет видеть Дибалу в «Роме»
12:39 · Италия. Серия А
«Барселона» намерена сделать конкретное предложение по Кулибали
12:15 · Италия. Серия А
Осимхен об Инсинье: «Он пример для молодёжи, хочу пожелать ему успеха в МЛС»
11:55 · Италия. Серия А
Агент Бернардески: «Приоритет для игрока – остаться в «Ювентусе»
11:48 · Италия. Серия А
Недвед недоволен Аллегри после проигрыша в финале Кубка Италии
10:46 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Атлетико» могут обменяться нападающими
Все новости
Рекомендуем