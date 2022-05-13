Мората не входит в сферу интересов «Барселоны»

Нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората больше не входит в сферу интересов каталонской «Барселоны». По информации журналиста Жерара Морено, «сине-гранатовые» не рассматривают испанца в качестве усиления линии нападения на ближайшее лето.

Напомним, что Мората мог перейти в «Барселону» в январское трансферное окно. Нападающий долгое время вёл переговоры с главным тренером «сине-гранатовых» Хави, но в итоге каталонцы приобрели Пьера-Эмерика Обамеянга.

Права на Морату принадлежат мадридскому «Атлетико». «Ювентус» не горит желанием платить за футболиста сумму выкупа, которую требуют «матрасники».