Аллегри раскрыл подробности, кто станет капитаном «Ювентуса» после ухода Кьеллини

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал того, кто возьмёт на себя роль капитана команды после ухода Джорджо Кьеллини.

На пресс-конференции перед матчем 37-го тура Серии А против «Лацио» Аллегри заявил: «Кто будет капитаном в следующем году? У нас строгая иерархия - капитаном будет Бонуччи».

Завтра, 16-го мая «Ювентус» сыграет против «Лацио» в Турине на стадионе «Альянц». Начало – в 21:45 мск.

Команда Аллегри досрочно оформила выход в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2022/23 и в оставшихся матчах не опустится ниже четвертого места. «Лацио» располагается на пятой строчке с 62 очками. «Орлы» могут и вовсе не попасть в еврокубки.