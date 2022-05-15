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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри раскрыл подробности, кто станет капитаном «Ювентуса» после ухода Кьеллини

15 Мая 2022 • 17:39 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
2.30 3.55 3.00
16.05 21:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал того, кто возьмёт на себя роль капитана команды после ухода Джорджо Кьеллини.

На пресс-конференции перед матчем 37-го тура Серии А против «Лацио» Аллегри заявил: «Кто будет капитаном в следующем году? У нас строгая иерархия - капитаном будет Бонуччи».

Завтра, 16-го мая «Ювентус» сыграет против «Лацио» в Турине на стадионе «Альянц». Начало – в 21:45 мск.

Команда Аллегри досрочно оформила выход в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2022/23 и в оставшихся матчах не опустится ниже четвертого места. «Лацио» располагается на пятой строчке с 62 очками. «Орлы» могут и вовсе не попасть в еврокубки.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Джорджо Кьеллини Массимилиано Аллегри
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