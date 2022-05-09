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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле под вопросом на матч с «Ювентусом»

09 Мая 2022 • 13:39 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
2.05 3.60 3.45
16.05 21:45

Участие нападающего римского «Лацио» и лучшего бомбардира Серии А Чиро Иммобиле в матче с туринским «Ювентусом» находится под вопросом. Итальянец страдает от небольшой травмы, сроки восстановления которой пока неизвестны.

Согласно La Gazzetta dello Sport, Иммобиле всё ещё сохраняет шансы на восстановление к матчу с «Ювентусом», который пройдёт в конце недели. Напомним, что перед матчем с «Лацио», «старой синьоре» предстоит сыграть в финале Кубка Италии против миланского «Интера».

В этом сезоне Иммобиле забил 27 голов в чемпионате Италии, что на 4 больше, чем у Душана Влаховича из «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Чиро Иммобиле
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09.05  21:45 Фиорентина ... Рома 2.34 3.35 3.20
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