Иммобиле под вопросом на матч с «Ювентусом»

Участие нападающего римского «Лацио» и лучшего бомбардира Серии А Чиро Иммобиле в матче с туринским «Ювентусом» находится под вопросом. Итальянец страдает от небольшой травмы, сроки восстановления которой пока неизвестны.

Согласно La Gazzetta dello Sport, Иммобиле всё ещё сохраняет шансы на восстановление к матчу с «Ювентусом», который пройдёт в конце недели. Напомним, что перед матчем с «Лацио», «старой синьоре» предстоит сыграть в финале Кубка Италии против миланского «Интера».

В этом сезоне Иммобиле забил 27 голов в чемпионате Италии, что на 4 больше, чем у Душана Влаховича из «Ювентуса».