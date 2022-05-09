Бернардески не готов идти на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Ювентусе»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески стал на шаг ближе к уходу из команды. Контракт итальянца со «старой синьорой» истекает в конце нынешнего сезона, а стороны пока далеко от того, чтобы достичь соглашения.

Согласно Calciomercato, «Ювентус» предлагает Бернардески зарплату куда ниже, чем игрок зарабатывает в настоящий момент. Несмотря на всё желание остаться в Турине, полузащитник может отказаться продлевать контракт и сменить клубную прописку.

Ранее Бернардески связывали с переходом в римский «Лацио», где в его услугах заинтересован главный тренер Маурицио Сарри. Напомним, что Федерико является воспитанником «Фиорентины».