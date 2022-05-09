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Чемпионат Италии. Серия А

Бернардески не готов идти на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Ювентусе»

09 Мая 2022 • 16:40 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
2.10 3.60 3.35
16.05 21:45

Полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески стал на шаг ближе к уходу из команды. Контракт итальянца со «старой синьорой» истекает в конце нынешнего сезона, а стороны пока далеко от того, чтобы достичь соглашения.

Согласно Calciomercato, «Ювентус» предлагает Бернардески зарплату куда ниже, чем игрок зарабатывает в настоящий момент. Несмотря на всё желание остаться в Турине, полузащитник может отказаться продлевать контракт и сменить клубную прописку.

Ранее Бернардески связывали с переходом в римский «Лацио», где в его услугах заинтересован главный тренер Маурицио Сарри. Напомним, что Федерико является воспитанником «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Федерико Бернардески
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09.05  21:45 Фиорентина ... Рома 2.34 3.35 3.20
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